L'agente di Folorunsho: 'Potenzialmente è da Napoli. Spalletti? Le sue parole rendono orgoglioso'

Michael Folorunsho ha un sogno: la chiamata in Nazionale. Il centrocampista dell'Hellas Verona ma di proprietà del Napoli, da cui è arrivato la scorsa estate con la formula del prestito, si è già imposto nella rosa scaligera e ha recentemente incassato l'apprezzamento del ct azzurro Luciano Spalletti: "E' una belva", ha detto.



PARLA L'AGENTE - Proprio dalle parole di Spalletti riparte Mario Giuffredi, agente di Folorunsho, che a Radio Kiss Kiss Napoli parla del momento del centrocampista: "Le parole di Spalletti mi hanno reso orgoglioso perché io l'ho preso l'anno scorso, quand'era in Serie B, al Bari, dove tra l'altro nei primi mesi non giocava a causa di alcuni problemi. Abbiamo fatto un percorso, è andato al Verona e le parole di Spalletti che lo descrive come una belva fanno piacere".



FUTURO - Quale futuro per Folorunsho? Il Napoli è proprietario del cartellino del ragazzo e la decisione spetta ai partenopei. Lo ribadisce anche l'agente Giuffredi: "Quello non sta a me deciderlo perché non so chi sarà l'allenatore del Napoli. Ma potenzialmente è un giocatore da Napoli, da grande squadra. Se lo dice Spalletti, d'altronde, vuol dire che il valore del calciatore è un valore alto. Quest'anno ha realizzato due dei gol più belli del nostro campionato. Condò ha già scritto che Spalletti deve portarlo assolutamente all'Europeo".



LA STAGIONE DI FOLORUNSHO - Finora in questa stagione ha collezionato 25 presenze in Serie A mettendo a segno 3 gol.