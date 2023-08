Intervenuto ai microfoni di Tag24, l’agente del difensore della Roma Roger Ibanez, Lodovico Spinosi, ha parlato del futuro del suo assistito: "Sono solo chiacchiere, non c’è stata nessuna offerta da parte del Nottingham Forest. Ho sentito voci di un interessamento, ma al momento non ne è seguita nessuna azione concreta. Ibanez sta molto bene a Roma e vuole restare, si sente apprezzato dall’allenatore e dai compagni. È innamorato della città e dei tifosi, quindi vuole continuare a giocare per questi colori. È totalmente concentrato negli allenamenti e dà il massimo per la squadra. Naturalmente, se dovesse arrivare un’offerta, la prenderemmo in considerazione.”