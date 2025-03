Getty Images

L'agente di Ikoné: "Restare al Como? Perché no..."

Federico Targetti

55 minuti fa



Andy Bara, agente dell'ala francese del Como Jonathan Ikoné, arrivato nella sessione di mercato invernale in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a TMW:



"Siamo molto soddisfatti della scelta effettuata a gennaio. Lui è un talento top con skills importanti. Quello di domenica è stato l'ultimo gol e penso che non sarà l'ultimo. Fabregas lo conosce bene, fin dai tempi in cui giocava in Francia".



SCELTA - "Per Fagregas, è lui la ragione principale. E' stato lui a chiamarlo più volte per convincerlo ad accettare. Un'insistenza che a Jonathan è piaciuta. Io penso che ora sia troppo presto per parlare di permanenza. Loro hanno un'opzione per acquistarlo e se ogni cosa andrà bene tra le parti, perché no? La Serie A è un grande campionato, a Como sta bene e si trova in un club che vediamo migliorare ogni giorno".