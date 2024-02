L'agente di Klopp: 'Non allenerà per un anno'

Jurgen Klopp lascerà il Liverpool a fine stagione. L'annuncio arrivato nelle scorse settimane ha scosso l'ambiente dei Reds, già alla ricerca del suo successore in panchina, ma anche acceso il mercato: dove allenerà il tedesco la prossima stagione?



Negli ultimi giorni si sono rincorse tante suggestioni. L'ultima in ordine di tempo è il Bayern Monaco, che proprio questa mattina ha annunciato a sua volta che Thomas Tuchel lascerà la panchina bavarese al termine della stagione. Non solo il Bayern, si era parlato del Barcellona, altro club con allenatore (Xavi) già certamente partente a giugno, e i tifosi del Milan avevano accarezzato il sogno Klopp per l'eventuale dopo Stefano Pioli.



Nulla da fare però, perché Jurgen Klopp ha le idee chiare sul prossimo futuro: non allenerà nessun club e nessuna nazionale, si prenderà un anno sabbatico.



La conferma l'ha data il suo agente, Marc Kosicke, a Sky Sports DE: "Jurgen non allenerà un club o una nazionale per un anno dopo la fine di questa stagione. I piani non sono cambiati".