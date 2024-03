L’agente di Nonge a CM: ‘Ci dispiace per i commenti razzisti ricevuti. Sul cambio di Allegri mi ha detto…’

Suo malgrado,è diventato il grande protagonista della notte del Maradona, ieri sera durante. Il match del classe 2005 non era nemmeno iniziato male: è lui ad aprire il gioco sulla destra e avviare l’azione che poi porta al gol di Chiesa. A finire sotto i riflettori, però, è l’ingenuità commessa su Osimhen che, più lesto di lui, mette prima la gamba e conquista il rigore della vittoria partenopea.A far discutere, poi, è la scelta didi richiamare Nonge appena entrato e sostituirlo dopo una manciata di minuti in campo. La questione, quindi, è quale possa essere la reazione del centrocampista belga? Di questo e della serata in generale abbiamo parlato con Grace Diamoungana, agente di Jospeh Nonge.“Per quanto riguarda ieri sera, bisogna considerare due aspetti. Il primo è che ha fatto una buona partita, ha difeso, ha cercato di recuperare i palloni ed è stato lui a creare l'apertura per Chiesa sul lato destro che ha portato al pareggio. In secondo luogo, riguardo alla situazione del rigore, penso che se siamo tutti onesti, non è il primo e non sarà l'ultimo a trovarsi in quella situazione."