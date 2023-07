Svincolato dall'Udinese per fine contratto, il Tucu Pereyra a parametro zero può rappresentare un'occasione di mercato per diversi club. A fare il punto sul mercato è stato il suo agente Federico Pastorello: "In Italia finora ci sono stati dei contatti con l’Inter - ha detto a Tv Play - ne abbiamo parlato soltanto con loro. È un giocatore che piace, ma ad oggi non c’è nulla di concreto".