L'agente di Pio Esposito: "Abbiamo l'accordo con l'Inter per il rinnovo"

Ospite della Palermo Football Conference, l'agente Mario Giuffredi, che tra i suoi assistiti ha i tre fratelli Esposito, ha parlato del futuro didi proprietà dell'Inter e in prestito allo Spezia: "". In estate c'era stato anche qualche contatto con il Palermo, ma lo Spezia è stato il club più convinto a riprendere il giocatore che aveva già giocato in bianconero la stagione scorsa.

- Per il giocatore si sono mossi anche alcuni top club inglesi,: non c'è stata neanche possibilità di dialogo, la priorità di Pio è sempre stata l'Inter che continua a monitorarlo in vista della prossima stagione. Dopo un'annata da protagonista potrebbe vestire la maglia nerazzurra nel Mondiale per Club a giugno, per poi capire quale step fargli fare per proseguire la crescita: se tenerlo in rosa o trovare una nuova sistemazione in prestito, magari in Serie A.

- Pio è l'ultimo dei fratelli Esposito, Salvatore il più grande (classe 2000) è tutto di proprietà dello Spezia e Sebastiano (2003), Giuffredi ha parlato così della sua stagione: "Sta facendo un'annata significativa: è arrivato a 8 gol in Serie A e un paio in Coppa Italia. Sta andando forse oltre le aspettative di un po' tutti. Sebastiano ha avuto anni difficili, era importante confrontarsi con la Serie A ed è salito sul treno della rivalutazione, da che era un giovane. Però deve capire che deve finire bene e i mesi più importanti sono marzo, aprile e maggio: se fa doppia cifra e salva l'Empoli, significa che sul treno ci è salito e avrà un mercato di un certo tipo; altrimenti non potrà arrivare a destinazione".