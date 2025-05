L'agente di Tudor: "Allenerà la Juventus anche al Mondiale per club"

, agente del tecnico croato, interviene ai microfoni di Sky Sport per un breve chiarimento sulla situazione del suo assistito, che ieri sera, parlando proprio dopo il match contro il Venezia, sembrava aver escluso la possibilità di restare sulla panchina bianconera per il Mondiale se prima non avesse avuto garanzia di essere l'allenatore dei bianconeri anche per la prossima stagione.per l'obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all'interno del club.e tutte le componenti del club: dopo le interviste a caldo poi", le parole dell'agente.

Seric aggiunge: "e ne rispetterà i tempi della scelta. Nulla di diverso infatti gli è stato comunicato. Tudor si sente juventino dentro, ha lavorato con grande passione e professionalità in questi mesi a dimostrazione del grande legame che ha con il mondo Juve".