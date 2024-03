L'agenzia di Tonali: 'Vuole mettere un punto a una parentesi dolorosa, si è autodenunciato'

Redazione CM

31 minuti fa

1

Sandro Tonali vuole "mettere un punto definitivo ad una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica".



Questa, in estrema sintesi, la posizione del calciatore del Newcastle, arrivato in Inghilterra dal Milan la scorsa estate. Dopo essere stato condannato a 10 mesi di squalifica più altri otto commutati in prescrizioni alternative, l'ex Brescia si è visto deferito dalla FA per via di altre 50 puntate riconosciute come illegali nel periodo successivo al suo trasferimento in Premier League.



Tonali, sottolinea all'ANSA la GRSports, l'agenzia che cura gli interessi tra gli altri di Tonali, si è autodenunciato alla Football Association e collabora con la FA così come ha già fatto con la giustizia della FIGC.