L'AIA passa al contrattacco: pronte le vie legali contro la fonte anonima, tutti i motivi

, querelando il servizio mandato in onda dalla trasmissione televisiva di Mediaset (Le Iene) che raffigurava un arbitro anonimo che pubblicava numerose accuse al sistema dei fischietti italiani. L’AIA, infatti., in una riunione che avverrà durante la mattinata di oggi, raccoglierà tutte le conclusioni alle quali il pool di esperti legali è arrivato, dopo aver visionato l’intero filmato andato in onda. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’avvocato Di Stasio darà la propria opinione - alla guida del team -, ma l’idea di base rimane di procedere per vie legali.Sostanzialmente, sempre secondo quanto viene riportato,La vera prova del nove, per comprendere lo stato d’animo degli arbitri, avverrà stasera, durante la prima sfida del weekend di campionato a Cagliari. Partendo da Orsato e Mazzoleni, due tra i più esperti e anziani direttori di gara e con le posizione più ferree, filtrano sensazioni negative sulla volontà di andare in contro a nuove polemiche, ma una soluzione va trovata al più presto e Rocchi, designatore, sta cercando di mantenere la tranquillità all'interno del gruppo., in modo tale da tutelare l’intera sezione di arbitri (composta da 32855 associati) che ogni giorno va in campo, dal professionismo alla dilettantistica.Secondo quanto fatto vedere da Le Iene,: dagli errori commessi dai colleghi in campo e non sempre corretti da quelli al VAR, la scelta delle immagini mostrate al pubblico per giustificare alcune decisioni prese, fino all'annuncio di cinque tra arbitri e assistenti intento a ricorrere alle vie legali contro l'AIA. "Se le valutazioni dipendono da dinamiche, diciamo politiche, allora in questo modo c'è il rischio che si falsino i campionati", sostiene la fonte anonima.