Continua il muro contro muro tra Napoli e RB Salisburgo per Stefan Lainer. Ecco come descrive la Gazzetta dello Sport: "Il ragazzo è intenzionato a tenere il punto, a non mollare. Lui, vuole il Napoli e lo ha detto chiaramente ai dirigenti austriaci che sembrano inamovibili sulla richiesta iniziale di 15 milioni di euro. La novità delle ultime ore è che Cristiano Giuntoli ha rilanciato la sua offerta fino a 12 milioni di euro, prendere o lasciare. Le prossime ore, dunque, saranno sicuramente decisive, perché Ancelotti ha la necessità di avere a disposizione un esterno destro difensivo nella prima settimana di ritiro. L’impressione è che, alla fine, il diesse napoletano riuscirà a convincere il Salisburgo e a ingaggiare Stefan Lainer che, tra l’altro, è stato richiesto proprio dall’allenatore".