Lais Ribeiro è una delle modelle più affascinanti di tutto il Brasile. Bellissima mora dai tratti sudamericani è uno degli angeli più seguiti di Victoria's Secret. Come tutte le modelle ci tiene a mantenersi in forma ma per lei il legame con lo sport è ancora più diretto.



Oltre ad essere stata una delle modelle scelte per rappresentare la linea sport della nota casa di intimo, è stata a lungo fidanzata con Joachim Noah, ex-stella della NBA, ma adora anche il calcio ed è una delle seguaci più accanite della nazionale verdeoro.



Spesso e volentieri si è anche fatta fotografare insieme alla stella del PSG Neymar, ma sono altre le sue foto che lasciano a bocca aperta. Eccone alcune nella nostra gallery.