L'Ajax di Farioli vicino al titolo: 2-0 al PSV. Può diventare il primo allenatore italiano a vincere in Olanda

La vittoria per 2-0 in casa del PSV avvicina l’Ajax di Francesco Farioli al titolo. I lancieri, con i goal dell'ex Inter Davy Klaassen e di Bertrand Traoré si sono portati in testa il 9 febbraio, dopo 827 giorni dall’ultima volta, quando sulla panchina c’era ancora Ten Hag, e non l'hanno più lasciata. Anzi. I punti di vantaggio, a sette giornate dalla fine, sono nove. Abbastanza per credere che l’ex tecnico del Nizza possa laurearsi campione d’Olanda al primo anno.

RIVOLUZIONE – Farioli è arrivato in estate per risollevare un Ajax disastrato e reduce da una stagione chiusa al quinto posto, a -26 dal PSV. L’anno scorso aveva fatto seguito a un 2022/23 con 13 punti di ritardo sul Feyenoord campione e un terzo posto finale. Serviva una scossa, serviva ripartire a un allenatore giovane, che a Nizza aveva fatto ottime cose. E che in Olanda ha valorizzato al massimo un gruppo composto da giocatori d’esperienza, come Remko Pasveer, Jordan Henderson, Davy Klaassen, Wout Weghorst, ma anche da tanti giovani di grande livello.

LA RIVOLUZIONE DI FARIOLI

GIOVANI TERRIBILI – Sotto la guida di Farioli sono esplosi diversi giovani. Si è messo in mostra il centrocampista classe 2002 Kenneth Taylor, autore di 14 goal stagionali e mai così prolifico nelle tre stagioni precedenti in prima squadra. Ma soprattutto è emerso il talento di Mika Godts. Classe 2005, arrivato nelle giovanili nel gennaio del 2023 dal Genk per circa un milione, ora ne vale almeno 10 dopo una stagione con 8 goal e 7 assist in 39 partite. E poi ancora Brian Brobbey, 2002 autore di 7 reti in 38 partite. Farioli non ha valorizzato solo gli attaccanti e i centrocampisti però. All’Ajax ha esaltato le caratteristiche del giovane Jorrel Hato, terzino sinistro di 19 anni titolarissimo del tecnico italiano, così come Youri Baas, centrale del 2003. Buona stagione anche per Rugani, che si è ritagliato un piccolo spazio in campionato, giocando 11 partite, di cui 5 da titolare.

CHI E' GODTS: IL TALENTO CHE SEMBRA HAZARD

CLASSIFICA – A sette giornate dalla fine l’Ajax ha 68 punti, a +9 sul PSV e un calendario che lo metterà di fronte a NAC Breda, Willem, Utrecht, Sparta Rotterdam, NEC, Groningen e Twente. Con questo distacco e gli scontri diretti a favore (3-2, 0-2), ai lancieri basteranno 12 punti per tornare al titolo.

PRIMO NELLA STORIA – Farioli, dopo essere diventato il primo allenatore italiano nella storia dell’Ajax, è a un passo dall’essere anche il primo italiano a vincere il campionato olandese. A soli 36 anni e dopo un’esperienza da prima guida che lo ha visto allenare Alanyaspor, Fatih Karagumruk e Nizza (quinto l’anno scorso), ha trovato fortuna nell’Eredivisie. E sta per riportare a un titolo storico uno dei club più importanti del calcio olandese ed europeo.