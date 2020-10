Nella notte tra domenica e lunedì ihanno battuto i, portando la serie di finale sul 4-2 e aggiudicandosi, per la 17° volta, il Larry O’Brien Trophy., alimentando ancora una volta l’annosa diatriba tra gli appassionati della palla a spicchi.(greatest of all time) è diventato, al giorno d’oggi, un quesito sdoganato in quasi tutti gli sport. Basti pensare, solo prendendo in considerazione l’ultimo decennio, tutti gli accostamenti fatti tra il gotha dello sport mondiale attuale e vecchie glorie del passato., ma il nocciolo della questione è un altro, e provare a stabilire chi sia il migliore esclusivamente basandosi sul numero di trofei vinti?soprattutto negli sport collettivi, che hanno il potere di far sì che un’annata vada o meno nel verso giusto, come, ad esempio, il supporting cast e gli avversari con cui ci si confronta.. La loro esuberanza, a volte anche sopra le righe, e la capacità di far alzare il livello dei compagni, grazie ad una personalità esagerata, hanno permesso loro di issarsi sopra tutti. La competitività e la fame di vittorie sono il loro punto di contatto.. Quindi, se proprio vogliamo affidarci ai numeri,Sei gli anelli infilati al dito, contro i 4 della stella losangelina; 6 volte MVP delle Finals, a fronte delle 4 di James. Ma il tempo, nonostante l’età, è ancora dalla parte di LeBron. Se la sua avventura all’ombra delle colline di Beverly Hills dovesse continuare, con Anthony Davis al suo fianco, immaginare che il trionfo nella bolla di Orlando sia stato solo il primo di una dinastia appena nata, non è poi un’idea così peregrina.e dell’America, negli anni 80 e 90, semplificandolo così come solo i più grandi campioni sanno fare.: primo giocatore ad avere le capacità di ricoprire tutti i ruoli sul parquet, dal play al centro, dando inizio alla rivoluzione dello small-ball, portata al successo dai Warriors di Steph Curry e coach Steve Kerr. Per legittimare la sua posizione, soprattutto nei confronti dei nostalgici del gioco,. Solo il tempo darà l’ardua sentenza.