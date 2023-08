La Juventus non molla Franck Kessie, ma la corsa all'ivoriano è sempre più in salita. Nelle scorse settimane il Tottenham si era inserito per il centrocampista del Barcellona, ma ora spunta un'altra insidia: l'Arabia Saudita. Secondo quanto riferito da Relevo infatti, l'Al-Ahli avanza per l'acquisto dell'ex Milan, che da parte sua avrebbe aperto al trasferimento nella Saudi Pro League.



JUVE FRENATA - Un'altra tegola per i bianconeri, che con il lavoro di Cristiano Giuntoli avevano trovato la sponda del Barcellona per impostare un'operazione da 15-20 milioni di euro complessivi, in prestito ma con condizioni alla portata per far scattare l'obbligo di riscatto. Il nodo restava convincere Kessie, poco propenso al ritorno in Serie A e più intrigato dalla possibilità di provare un'esperienza in un nuovo campionato, con la Premier League in cima ai pensieri del classe '96. Il Tottenham in questo senso, pur essendo fuori dalle coppe europee come la Juve, avrebbe avuto una strada più agevole, ma gli Spurs non hanno affondato il colpo. In questo contesto si è inserito l'Al-Ahli, che sogna di regalarsi un altro super colpo dopo aver già ingaggiato giocatori del calibro di Firmino, Saint-Maximin e Mahrez. Ore calde per il futuro di Kessie, l'Arabia Saudita è una tentazione sempre più forte.