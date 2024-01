L'Al-Ettifaq perde Henderson, ma blinda Gerrard: UFFICIALE il rinnovo del contratto

L'Al-Ettifaq perde Jordan Henderson, ma si consola blindando un suo connazionale. Il centrocampista inglese (classe 1990 ex Liverpool) ha rescisso il contratto e ha firmato fino a giugno 2026 con gli olandesi dell'Ajax.



Intanto il club arabo ha annunciato il prolungamento del contratto con l'allenatore Steven Gerrard, ora legato fino a giugno 2027. La squadra è ottava in classifica con 25 punti raccolti in 19 giornate di campionato frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Nella sua carriera da tecnico Gerrard ha allenato le giovanili del Liverpool e le prime squadre di Glasgow Rangers in Scozia e Aston Villa in Inghilterra.