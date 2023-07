. L'offerta darecapitata alè già stata accettata dal presidente, la parte più difficile dell'operazione resta convincere l'attaccante classe '98. E proprio per questo, riferisce Fabrizio Romano,: l'obiettivo è esporre in maniera esaustiva il progetto al giocatore e strappare il suo sì.- Missione complicatissima, nonostante in ballo ci sia un affare complessivo da un miliardo di euro. Detto dei 300 milioni per il cartellino, sul tavolo ci sono altri. Il tutto per un solo anno, perché a Kylian sarebbe garantita la possibilità di lasciare l'Al-Hilal e l'Arabia Saudita dopo un solo anno, nel 2024.- Eppure tutto questo può non bastare, perché le intenzioni di Mbappé finora sono state chiare e immutate:. Nel mirino c'è sempre il, maper ora non si muove e attende il 2024 per ingaggiare il classe '98 a parametro zero in un'operazione che così sfiorerebbe i 400 milioni di euro tra ingaggio (30 milioni netti a stagione) e bonus alla firma superiore ai 100 milioni. Contorni di un affare che dalle parti di Poissy sentono già definito, fonti vicine al PSG confermano che il club ritiene sia già stato raggiunto l'accordo tra Mbappé e Real.