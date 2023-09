Mercato chiuso? Sì, in Italia (in entrata, occhio alle cessioni) e in molti altri Paesi europei. In Arabia Saudita le trattative andranno avanti ancora poco meno di una settimana, c'è tempo fino a giovedì 7 settembre per provare a portare in Oriente altri top player dopo i tanti acquisti che hanno caratterizzato questa sessione di mercato. In questi giorni bisogna registrare il pressing dell'Al-Ittihad per Mohamed Salah.L'OFFERTA RIFIUTATA - Il club arabo sogna una super coppia d'attacco insieme a Benzema, per prendere l'ex romanista ha presentato un'offerta da oltre 100 milioni di euro ai quali vanno aggiunti molti altri bonus, ma il Liverpool ha respinto la proposta. I Reds vogliono tenere Salah, come ha spiegato anche Jurgen Klopp nell'ultima conferenza stampa: "La nostra posizione rimane la stessa, non ho nient'altro da dire". L'allenatore non molla, ma l'Al-Ittihad ha ancora cinque giorni per fare un nuovo rilancio.IL MESSAGGIO DI KLOPP - Per mandare un segnale ben chiaro della sua volontà, Jurgen Klopp ha mandato Salah in campo in tutte e tre le prime tre giornate di Premier League; a volte capita che i giocatori al centro del mercato vengano messi da parte dagli allenatori per paura che possano essere distratti dalle voci di un possibile addio, ma questa situazione non vale per Momo: gioca, segna e fa assist. Tre partite su tre dal primo minuto, una rete contro il Bournemouth e passaggi decisivi con Chelsea e Newcastle. Domani si riscende in campo, ore 15 contro l'Aston Villa; probabilmente Salah partirà di nuovo titolare. Un messaggio preciso all'Arabia Saudita.