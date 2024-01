L'Al-Ittihad fa follie per Soulé, il piano della Juventus

Una proposta clamorosa che l’Al-Ittihad è intenzionata a recapitare alla Juventus, proprietaria del cartellino del calciatore, e a Matias Soulé, che si sta ritagliando un ruolo da grande protagonista nel campionato del neopromosso Frosinone, con un bottino sin qui di 9 gol in 19 partite. L’ultimo, il gioiello su calcio di punizione con cui ha mandato ko il Cagliari in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, deve probabilmente aver varcato i confini dell’Italia e fatto una capatina pure in Arabia Saudita e Riyad, dove ha sede l’Al-Ittihad, formazione campione in carica della Saudi Pro League e alle prese in questi giorni coi capricci della sua stella di prima grandezza, Karim Benzema.



C'E' CHI DICE NO - Secondo quanto raccolto dal collega argentino Cesar Luis Merlo e rilanciato da Sky Sport, il club saudita allenato da Marcelo Gallardo ha manifestato la sua disponibilità ad offrire fino a 30 milioni di euro per il calciatore argentino, per il quale sarebbe pronto un contratto particolarmente vantaggioso. Al momento la volontà di Soulé è di concludere la sua prima stagione da titolare in Serie A a Frosinone per poi affrontare il discorso relativo al proprio futuro con la Juventus a giugno. Il talento classe 2003, che ha disputato circa 70 partite tra Primavera e Juve Next Gen dopo il suo approdo dal Velez nel 2020, ha esordito in prima squadra il 30 novembre 2021 in una partita contro la Salernitana e ha collezionato complessivamente 21 apparizioni in bianconero, con una rete all’attivo.



DILEMMA JUVE - Sotto contratto con la Juventus fino all’estate 2026, Soulé è finito nel mirino pure nel mirino di diverse formazioni di Premier League, rimaste impressionate dai colpi dell’attaccante che sta facendo le sue fortune nella formazione allenata da Eusebio Di Francesco. Tottenham, Newcastle, Crystal Palace e West Ham hanno effettuato dei sondaggi nelle passate settimane, ricevendo come risposta che la valutazione attuale del ragazzo balla tra i 25 e i 30 milioni di euro, destinata a salire se continuerà a migliorare le sue statistiche con la maglia del Frosinone. La Juventus dal canto suo non ha ancora deciso per giugno se cogliere l’opportunità di effettuare una significativa plusvalenza dalla sua cessione e finanziare magari l’acquisto di un grande centrocampista per la prossima stagione o rimetterlo a disposizione di Massimiliano Allegri per giocarsi la sua grande chance di imporsi in bianconero.