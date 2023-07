Secondo quanto riportato dal portale francese RMC Sport, gli arabi dell'Al-Nassr, squadra in cui militano Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, avrebbe formulato una serie di offerte al Psg per Marquinhos. I francesi le avrebbero rifiutate tutte per trattenere a Parigi il brasiliano, ormai un veterano del club.