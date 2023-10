Raddoppiano i Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr: come riferito da Relevo, il club saudita ha ingaggiato anche il figlio dell'asso portoghese. Cristiano Ronaldo jr, classe 2010, giocherà nelle giovanili della società di Riyad (nella formazione Under-15) e indosserà la maglia numero 7 come il padre.