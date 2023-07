L'Al Nassr è scatenato sul mercato. Dopo l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, il primo ad aprire il nuovo trend della Saudi Pro League, dell'ex interista Brozovic e di Fofana, ex Udinese, il club saudita non vuole fermarsi. Sono due i rinforzi che la squadra di CR7 vuole mettere a segno per il reparto offensivo.



ATTACCO NUOVO - Il primo obiettivo è la stella del Bayern Monaco, Sadio Mane. Il senegalese non ha convinto Tuchel e la società nel suo primo anno in Baviera e, secondo The Athletic, sarebbe a buon punto nella trattativa con l'Al Nassr. Nelle ultime ore un rappresentante dell'agenzia Roof, che si occupa degli interessi sportivi dell'attaccante senegalese, ha incontrato in Portogallo il direttore sportivo dei sauditi, Goran Vucevic. Ma non è tutto: l'Al Nassr è impegnato in un'asta con l'Aston Villa per accaparrarsi Moussa Diaby. L'ex Crotone e Psg, ora al Bayer Leverkusen, partirà per non meno di 50 milioni.