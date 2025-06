Dopo due anni di imprese, marchiate primae poi, ilsta vivendo un’estate dihanno tirato su il muro per far fronte alle tante, tantissime,che i big della rosa rossoblù stanno ricevendo dall’Italia e dall’estero. Dopo le partenze di12 mesi fa, quest’anno i più richiesti sonoI due difensori sono ricercati dalla Premier League, ma anche da, su tutte, l’esterno offensivo è il preferito sempre di Conte ma ha richieste anche dal Borussia Dortmund.

C’è però un altro tassello fondamentale della squadra di Italiano che è lusingato da alcune sirene, questa volta arabe. Stiamo parlando di Riccardo. Il mancino, di recente tornato in Nazionale, ha fatto registrare una delle sue migliori stagioni in carriera a 28 anni:Prestazioni che non hanno stupito soloma gli sono valse anche l’apprezzamento da una squadra della Saudi Pro League, l’che sta provando a fare la spesa in Italia.Un anno fa la stessa squadra – nella quale gioca l’attaccante– aveva provato a strapparealla Roma, quest’anno sta provando lo stesso affondo cone la Fiorentina, ma non è tutto. Il prossimo nome in lista è proprio quello dicome riporta Sky Sport. Al centro del progetto del club e legatissimo alla città, Orsolini sembrerebbe. L’Al-Qadsiah però non molla e ha già fatto intendere che insisterà, magari alzando l’offerta nei prossimi contatti. Potrebbe dunque essere iniziata una nuova telenovela in questo calciomercato estivo.