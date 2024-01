L'Al-Shabab vuole Morata: l'intreccio tra Inter, Sanchez e la Champions

Federico Targetti

La delusione Supercoppa spagnola è ancora da metabolizzare, ma in casa Atletico Madrid c'è un altro nodo da sciogliere; dopo il 5-3 rimediato a Riyad dal Real Madrid nella prima semifinale del trofeo, ecco rimbalzare dall'Arabia Saudita nuove voci sull'attaccante dei Colchoneros Alvaro Morata, che sta vivendo una delle migliori stagioni in carriera e rappresenta una delle minacce maggiori per l'Inter in ottica ottavi di finale di Champions League. Proprio quell'Inter che l'avrebbe tanto voluto in estate per fare un regalo a Simone Inzaghi.



IN CERCA DI UN BOMBER - La squadra che si sta facendo avanti con insistenza per l'ex Juve, riporta Relevo, è l'Al-Shabab, che i più attenti ricorderanno per le avance a Immobile nei mesi estivi. La ricerca spasmodica di un attaccante da parte del club saudita è passata anche per Alexis Sanchez dell'Inter, se non che i nerazzurri fanno sempre filtrare la volontà di non toccare il reparto offensivo assemblato a inizio stagione con gli arrivi di Thuram, Arnautovic e, appunto, il Nino Maravilla. E così ecco di nuovo le voci su Morata.



POSSIBILITA' - Le enormi disponibilità economiche dei mediorientali spaventano i biancorossi di Madrid, ma anche di fronte al possibile arrivo di una mega-offerta nei prossimi giorni, è lecito aspettarsi che Morata dia la priorità a non rompere il suo ritmo in Spagna e a terminare nel migliore possibile dei modi una stagione che lo sta vedendo grande protagonista. Del resto, la scadenza del contratto è fissata al 2026, e l'urgenza diventerà pesante da affrontare solo a partire dall'inizio della prossima stagione. Il presidente Cerezo e il Cholo Simeone, quindi, si preparano a respingere l'ennesimo assalto...