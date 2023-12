Milano non è solo. C'è l', terza squadra del capoluogo lombardo, che con il suo progetto punta a scalare le categorie del calcio italiano. Attualmente è capolista del girone A di Serie D, ma gli obiettivo è fissato: "".A spiegarlo è, imprenditore bolognese che guida la holding GM Sport Ventures a cui fa capo l'Alcione, in un'intervista a Il Corriere dello Sport. La Serie C "per noi è quasi un dovere", sottolinea Gallazzi. Una categoria già sfiorata in estate ma saltata per la mancanza di uno stadio adeguato: ", il nostro gioiello. Vero, saremmo già in C se non fosse che Milano, capitale economica del Paese e sede olimpica, non ha nessun altro campo autorizzabile per i professionisti, escluso San Siro. Se sei ripescato non puoi giocare in deroga e noi Milano non la vogliamo lasciare".Per questo si lavora all'Arena, per essere pronti per il futuro: "Una prima parte di lavori è stata già completata in accordo con l’Inter, che ha fatto esordire all’Arena la femminile. Tra gennaio e febbraio partirà la progettazione per fare in modo che sia tutto pronto per la C".Domani la C, maGallazzi non ha dubbi: ". Alcuni salgono come se giocassero alla roulette, noi siamo strutturati per restarci. Abbiamo un bilancio da B, come patrimonio e capacità finanziaria nulla da invidiare a molti club e saremmo competitivi con una delle giovanili più forti d’Italia, senza vivere di prestiti e occasioni".L'imprenditore bolognese conclude con un sogno, dal momento in cu: "Sarebbe bello attraversare la strada, anche perché in B difficilmente potremmo restare all’Arena. Inter e Milan hanno altri progetti e. Se potesse diventare uno stadio più contenuto farebbe proprio al caso nostro".