L'Algeria tenta un approccio per Zidane: la risposta dell'allenatore

Come si apprende dall’Equipe, la nazionale algerina, uscita clamorosamente dalla recente Coppa D’Africa, è in cerca di un nuovo commissario tecnico dopo l’addio di Djamel Belmadi e avrebbe tentato un approccio per Zinedine Zidane, che avrebbe però declinato l’offerta.



L’ex allenatore del Real Madrid sarebbe rimasto molto lusingato da questa possibilità ma avrebbe comunque declinato, cosi come aveva fatto per altre proposte di nazionali. Si legge inoltre che qualora decidesse di allenare una nazionale, preferirebbe la Francia. Attualmente senza contratto, il futuro del francese resta tutto da decifrare. L’ultima panchina allenata rimane il Real Madrid con cui ha scritto una pagina indelebile di storia del club vincendo tre Champions League consecutive, due campionati spagnoli (2016-2017 e 2019-2020) due Supercoppe Uefa, due Mondiali per club e due Supercoppe di Spagna. L’allenatore classe 1972 è l’unico insieme a Fabio Capello e Marcello Lippi ad aver raggiunto tre finali di Champions League, ma l’unico ad averle vinte tutte.