L'allenatore del Leganès: "Inserimenti in contropiede e mai lasciare solo Pedri. Così si batte il Barcellona"

Getty Images

Tra le ultime partite che il Barcellona ha giocato in Liga, c'è stata quella in casa del. Risultato non del tutto veritiero, perché il Barça ha calciato di più in porta ma le grandi occasioni da gol sono state più o meno le stesse., senza però mai riuscire a trovare la rete decisiva. Intervistato da La Gazzetta dello Sport nel giorno dell'andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter, il tecnico spagnolo ha spiegato cosa deve fare Inzaghi per provare a battere gli avversari.

- "Bisogna considerare che quest'anno è diventata una squadra più verticale, per superarlo sa si deve difendere tanto spazio perché loro ti obbligano a farlo con movimenti di rottura costanti che allargano il campo ma così si ha anche la possibilità di correre dietro la loro difesa.. La squadra di Flick ha una lina difensiva coordinata che non ti permette di entrare con gli attaccanti perché finiscono quasi sempre in fuorigioco; l'Inter dovrà lavorare sugli inserimenti delle seconde linee con giocatori che abbiano metri per evitare l'offside".

- "L'aggressività del Barcellona mi ricorda quella delle squadre di Sacchi. Ai miei giocatori dicevo di fare massimo un passaggio corto e cercare subito la profondità, perché ogni tocco in più loro vengono avanti e ti asfissiano aumentando gli uomini., anche perché Inigo Martinez non è velocissimo e i loro difensori spesso sono altissimi. Bisogna farli correre all'indietro".

- "Il Barça parte per vie centrali per poi allargarsi cercando triangolazioni, noi abbiamo fatto di tutto per tenerli sulle fasce chiudendo loro ogni linea di passaggio interno spingendoli a crossare, perché così perdono molto del loro potenziale.; se fai volume togliendo spazio, loro lo devono cercare aumentando il rischio di perdere il possesso. Il Dortmund, per esempio, nel primo tempo in Spagna aveva difeso alto e questo è quello che vuole Flick, perché così può sfruttare meglio gli spazi".

- "Un'ultima cosa:. In coppia con Olmo è devastante perché quest'ultimo, tra l'altro, sa posizionarsi molto bene in attesa della palla. Se Flick si aspetta un'Inter con il blocco basso schiererà l'ex Lipsia, altrimenti potrebbe òpuntare su Fermin".