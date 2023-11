Il tecnico del Lens, Franck Haise, ha parlato in conferenza stampa della decisione del Manchester United di cedere Raphael Varane la prossima estate: si sogna un ritorno nel club che lo ha lanciato.



“Se Varane vuole tornare lo accogliamo a braccia aperte. Con il contratto è però un’altra cosa, ho letto che anche per il Bayern Monaco sarebbe complicato pagargli lo stipendio e se lo è per loro … Ma forse vuole tornare e io non lo so, chissà. Comunque non è un dibattito attuale, da affrontare adesso”.