L'associazione è semplice,Tutto ciò si intreccia anche con le suggestioni di mercato. Negli ultimi giorni il Napoli ha ripreso a parlare proprio argentino: ieri il vicepresidente dell'Udinese Campoccia ha rivelato cheper portarlo in azzurro. Oggi ecco un altro nome albiceleste, quello di- Con una nuova programmazione in vista è presto per parlare di sicurezze eppureL'ex Roma è ai titoli di coda con il Tottenham ed è pronto a tornare in Italia. C'è ilsulle sue tracce, ancor di più ilcon Walter Sabatini (che lo ha portato in Italia dal River Plate). Ma c'è anche e soprattutto il. In passato De Laurentiis lo ha già cercato e ora si ripresenta l'interesse perIl contratto di Lamela scadrà il prossimo giugno 2022, cosìUna cifra assolutamente alla portata del Napoli che aggiungerebbe estro e fantasia in rosa.- Le qualità di Lamela sono fuori discussione, però l'argentino non ha mai trovato la giusta continuità in carriera, soprattutto a causa degli infortuni.quando diventa fondamentale per Zeman prima e Andreazzoli poi. Riesce a ritagliarsi tanto spazio, sono 36 le presenze tra campionato e Coppa Italia, 15 i gol e 6 gli assist (di cui due contro il Napoli) nel complesso. Così. A Londra, però, non è riuscito ad esprimersi appieno. Solo 37 gol in otto stagioni con la maglia degli Spurs.che ha fatto il giro del mondo. Qualità, estro e fantasia sono caratteristiche che non sono mai mancate a Lamela, ma è arrivato il momento per lui di cambiare aria e tornare ad essere protagonista in un progetto che creda in lui.Cifre simili il Napoli non ha assolutamente intenzione di proporle, considerando che c'è bisogno di abbassare il tetto ingaggi. El Coco sembrerebbe essere disposto a ridimensionare le sue richieste, addirittura. Una volta fatto un passo verso il Napoli per l'ingaggio andrebbe capito soprattutto dove collocare il giocatore. Il suo ruolo naturale è quello di ala destra, dove oggi ci sono, tra i punti saldi di questa squadra. Qualora dovesse accentrarsi come seconda punta nascerebbe comunque il duello con due giocatori che non sono proprio ultimi arrivati, ovvero Mertens e Zielinski. Prima di poter accelerare questa trattativa ci sarà bisogno quindi di fare chiarezza in casa Napoli, a partire dalChampions League o Europa League? Lamela vuole il Napoli a prescindere dalla competizione. La parola passa a De Laurentiis.