Il suo nome è caldo, anzi bollente. Da quando veste la maglia dell’Atalanta, Rasmus Hojlund ha da subito attirato su di sé l’interesse dei principali club europei e ora il suo passaggio al Manchester United pare solo questione di ore. Il giocatore ha oscillato tra i Red Devils e il Psg, che nelle ultime ore ha provato a convincere i bergamaschi con 50 milioni di euro.



AFFARE (QUASI) FATTO - Da Bergamo filtra tutto, fuorché la speranza che il giocatore possa avere ripensamenti riguardo il suo futuro. Di fatto, Hojlund ha già la testa a Manchester, come confermato anche dall’Eco di Bergamo, che dà per fatta l’operazione. Alla fine, la cifra è ghiotta: si parla di 65 milioni di euro più bonus. Numeri da capogiro per le casse dell’Atalanta e irraggiungibili anche per il Psg che non se l’è sentita di rilanciare.



DIREZIONE INGHILTERRA - Hojlund ha già preso il volo per raggiungere la sua nuova destinazione, ma non in via ufficiale. Il giocatore si è aggregato al gruppo di Gasperini a Southampton, per poi ripartire in direzione Bournemouth per l’amichevole che si svolgerà questo pomeriggio. Il danese pregusta già la sua avventura con la maglia dei diavoli rossi. E chissà che il suo arrivo in terra inglese sia definitivo e non solo per un’amichevole estiva.