Il Psg è pronto a fare follie per Lamine Yamal: 200 milioni al Barcellona per il nuovo Messi ed erede di Mbappé

Simone Gervasio

Javier Aguirre è uno che ne sa di calcio e di calcio spagnolo. Nelle scorse ore, l'allenatore del Maiorca si è lasciato andare a parole al miele per Lamine Yamal: 'Di solito basta un secondo per capire se quello che hai davanti è un giocatore destinato a fare la storia. Mi era capitato con Messi, l'avevo visto e capito subito. E per Lamine Yamal è stata la stessa cosa'. D'altronde il talentino non ancora 17enne del Barcellona gli aveva appena stampato contro un gol da cineteca, una di quelle prodezze che definisce una carriera, una rete che finirebbe nel novero delle migliori mai fatte da un gran giocatore quando ripercorre la sua carriera. Il problema è che per Yamal segnare con guizzi del genere pare di una semplicità imbarazzante e che questo, già il sesto nella Liga di quest'anno, rischia di essere uno dei tanti capolavori che un giocatore generazionale potrà mostrarci nel presente e soprattutto nel futuro.



L'UOMO DEI RECORD - Non c'è Lewandowski che tenga, il Napoli dovrà temere soprattutto lui, quel folletto imprevedibile e imprevisto che può accendersi in un lampo e decidere - anche se si tratta solo di un classe 2007 - anche un ottavo di finale di Champions League. Sono suoi tutti i record di precocità tra Liga e coppe (anche se l'ultimo gli è stato strappato da Ayyoub Bouaddi del Lille che, a sedici anni e tre giorni è diventato il più giovane debuttante in tutte le competizioni internazionali europee). Lamine è l'oro del Barcellona, il miglior prodotto uscito dalla Masia dai tempi di Messi e c'è già chi è disposto a fare follie per accaparrarselo.



PSG - Citofonare Parigi. Consapevoli ormai del prossimo addio di Mbappé in direzione Real Madrid, al Psg hanno individuato in Yamal l'erede perfetto per far dimenticare Kylian. Secondo Marca, sul tavolo dei catalani è arrivata una maxi offerta di 200 milioni di euro per il 16enne. A portarla a Laporta è stato l'onnipresente Jorge Mendes ma in Spagna sono sicuri: non basta neanche una cifra così astronomica per soffiarlo ai blaugrana. Nonostante la precaria situazione finanziaria del club, il Barcellona difficilmente potrà cedere un giocatore così e per giunta quando è in rampa di lancio. I 200 milioni per Yamal farebbero di lui il secondo trasferimento più costoso nella storia del calcio, dopo quello di Neymar, che fece anch'egli il tragitto Barcellona-Parigi nel 2017 per 222 milioni di euro. Lo stesso percorso fatto poi da Messi nel 2021. In Catalogna però si augurano che Yamal possa mettersi nella scia del brasiliano e dell'argentino solo per quanto farà vedere in campo e che sia lui quello incaricato di illuminare il nuovo Camp Nou negli anni a venire.