​Lamine Yamal e i mi piace "interisti" del Real: "Ryan vi ha purgati, ora mettete like"

Lamine Yamal non ha dimenticato gli apprezzamenti social dei giocatori del Real Madrid dopo il successo dell’Inter sul suo Barcellona in semifinale di Champions League. In particolare, diversi campioni madridisti attuali o presenti come Bellingham o Sergio Ramos, hanno messo like al famoso post di Alessandro Bastoni, divenuto virale in Spagna per i complimenti allo stesso talento catalano - definito un “mostro” - ma che di fatto celebrava anche l’eliminazione dei blaugrana dalla massima competizione europea.



"RYAN VI HA PURGATO" - Così, dopo il Clasíco vinto 4-3 ieri pomeriggio, Lamine Yamal ha usato i social, e nello specifico Instagram per rispondere: “Ryan vi ha purgati (la miglior traduzione non letterale possibile di vacunò, letteralmente ha vaccinato, usato per indicare di aver segnato un gol in maniera irridente, ndr). Ora mettete mi piace anche a questo”. Quanto a “Ryan”, in questo caso invece Lamine Yamal fa riferimento a un altro contenuto divenuto virale, un video in cui ha dato un nome sbagliato ad alcuni tifosi che lo avevano riconosciuto per strada.