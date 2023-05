Basta vederlo 10 minuti in campo per capire che per gli altri proprio non ce n’è. Perché Lamine Yamal è un livello superiore a tutti: il 15enne più forte al mondo. Sì, proprio così. E la conferma è arrivata nella semifinale dell’Europeo Under 17 contro la Francia: Pancho Arena di Felcsut 40 kilometri da Budapest dove domani si giocherà la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Oggi però i riflettori erano puntati su quel gioiellino spagnolo che Xavi ha già fatto debuttare col Barcellona.



OCCHI PUNTATI SU YAMAL - Più che un numero 10 è un numero 7: gioca esterno a destra a piede invertito. Rientra e tira. Rientra e cerca il filtrante. Manda il pallone in spazi che gli altri si sognano, lo tocca di suola e quando non ce l’ha tra i piedi fa (quasi) sempre il movimento giusto. In tribuna c'era chi aveva occhi solo per il numero 10 spagnolo, studiando da vicino uno dei più importanti talenti in circolazione.



IL GOL - E lui tac, risponde presente. E se ne inventa una delle sue: a poco più di 20 minuti dalla fine prende palla sul lato destro del campo, all'altezza del limite dell'area; un tocco, due tocchi e boom: sinistro potente e preciso sotto la traversa. Imprendibile. In una partita che non si sbloccava ha trovato la giocata del campione. - C'è da dire che poi la Francia ha ribaltato il risultato prima con un colpo di testa dell'attaccante Mathis Lambourde del Rennes, e poi con un inserimento della punta del Montpellier Yanis Issofou (altro giocatore da seguire) che si è inserito su un pallone messo al centro da sinistra. E nei minuti finali è arrivato anche il tap in finale di Tidiam Gomis (Caen) che sfrutta un cross e di destro chiude la partita. Yamal torna a casa tra delusione e rammarico, la Francia vola in finale contro la Germania (si giocherà venerdì 2 giugno alle 18). Ma il gol del gioiello del Barcellona sta già facendo il giro del web.



@francGuerrieri