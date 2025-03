Lamine Yamal sempre più sulle orme di Leo: il Barcellona si costruisce il nuovo Messi

I numeri, aggiornati dalla prestazione fantascientifica contro il Benfica nel secondo atto degli ottavi di finale di Champions League, ci dicono di loro che siamo ben oltre la normalità, ma al tempo stesso la prudenza invita a ricordare che a Barcellona ne sono passati – anche recentemente – di giocatori che molto promettevano e che poi non sono stati in grado di mantenere, per molteplici motivi. L'ultimo, Ansu Fati.Eppure,(al termine della solita irresistibile azione personale)Niente male per uno che, non ancora maggiorenne, nelle 9 partite disputate in questa edizione ha segnato 3 goal, fornito altrettanti passaggi decisivi, creato 10 opportunità da rete e completato 56 dribbling.per qualcuno pochi se si considera che è andato a bersaglio in tutte le competizioni a cui ha preso parte con la sua squadra (Liga, Coppa del Re, Supercoppa di Spagna e Champions) e che gioca in un Barcellona che costruisce un'infinità di opportunità. Ma c'è sempre un dato da tenere presente e da non dimenticare mai:Nell'Europeo della scorsa estate, è stato insieme a Nico Williams uno degli elementi in grado di permettere alla macchina perfetta costruita dal ct della Spagna De La Fuente di elevarsi sopra tutti gli altri;Si tratta di attimi, di percezioni ed è da qualche tempo – dal giorno in cui l'impossibile è divenuto realtà, l'addio di Leo Messi a casa sua – che non si avvertiva niente di tutto questo. Il Barcellona lancia ufficialmente la sua candidatura per dominare in Spagna ed in Europa: col nuovo crack del calcio mondiale, niente è precluso.