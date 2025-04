Barcellona-Inter: Lamine Yamal, una prima volta da fenomeno. Ma non paragonatelo a Messi

quando, a pochi minuti dall'inizio della partita contro l'Inter, Lamine Yamal si è fermato. Ha chiamato a sé uno dei fisioterapisti, ha indicato e toccato ripetutamente la parte dolente della gamba sinistra, all'altezza del quadricipite, e dopo un breve consulto ha fatto ritorno negli spogliatoi.che un ragazzo di appena 17 anni non può non sentire per la prima semifinale di Champions League della carriera e Lamine è in campo per il calcio di inizio. Insieme a tutti gli altri.Qualche minuto per prendere confidenza con la partita, superare le paure e le incertezze e poi è il solito Yamal.Lui ti punta, sempre e comunque, e i compagni, incuranti del fatto che non sia ancora maggiorenne, gli affidano le iniziative più importanti perché hanno la certezza che qualcosa accadrà. Un privilegio che spetta a pochi eletti.Che in un batter d'occhio ha raggiunto le 100 presenze, che è come se avesse saltato la scuola della Masìa per fare pratica direttamente sul campo. E da autodidatta lascia continuamente a bocca aperta. Perché– chiedere per conferma ai difensori dell'Inter –, lo accompagni sul lato debole e lui crossa e bene pure col destro.che ha riaperto la gara,Quello che solamente i fenomeni possono fare. Diventa quasi superfluo mettersi ad elencare i numeri, le 15 reti in stagione, il complessivo di 34 tra goal ed assist, il fatto di essere diventato il più giovane marcatore in una semifinale di Champions League, superando il precedente primato che apparteneva a Kylian Mbappé. Ma qui siamo oltre tutto questo e quello che conta è mettersi comodi e godersi lo spettacolo. Lui si chiama Lamine Yamal e i paragoni lasciamoli perdere.