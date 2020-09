Lampard avvisa l'Inter, e lo fa in modo chiaro: N'Golo Kantè non si tocca. Intervenuto ai microfoni della BBC, il tecnico del Chelsea ha dichiarato: "Ogni allenatore del mondo vuole N'Golo. Non voglio perderlo, è fondamentale per il lavoro che fa. Ha avuto un anno difficile, con infortuni, probabilmente il culmine di 4-5 anni in cui ha giocato sempre, senza riposo. Sono entusiasta di averlo ora in forma, lo voglio tenere!".