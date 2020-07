Pedro è pronto per iniziare la sua avventura alla Roma, con la quale ha trovato l'accordo per un biennale più opzione sul terzo anno a 3 milioni di euro più bonus a stagione. Addio a zero al Chelsea, con il tecnico Frank Lampard che conferma l'addio dopo la finale di FA Cup con l'Arsenal e il ritorno degli ottavi di Champions con il Bayern Monaco: "I ragazzi hanno salutato Pedro in spogliatoio ed è giusto per la carriera che ha avuto, anche qui nel club. E' stata la sua ultima partita in Premier League, ma il suo impatto qui è stato enorme. Voglio ringraziarlo e fargli un grande in bocca al lupo. Resta qui per le gare rimaste della stagione, ma se ne va un grande giocatore del club e lo spirito è stato speciale".