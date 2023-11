Frank Lampard racconta un retroscena legato a Jude Bellingham: "Quando ero allenatore del Chelsea ho provato a prenderlo in tutti i modi - racconta in un podcast dell'ex compagno Obi Mikel - aveva solo 17 anni e mi esaltava, avevo incontrato anche i genitori ma non sono riuscito a convincere la società a spendere 20 milioni di sterline per un ragazzo della sua età".