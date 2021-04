Avanti adagio, quasi indietro. Perché il punticino acciuffato in rimonta all’inizio della ripresa,, consente alla Juventus di agganciare il Milan a quota 66, ma in realtà, perché domani potrebbe essere raggiunta dal Napoli se la squadra di Gattuso batterà il Torino. A prescindere dai risultati delle sue concorrenti, per quello che (non) si è visto a Firenze,. Non si può, infatti, regalare un tempo alla Fiorentina, giocando sotto ritmo, senza idee e aggressività, sprecando malamente le poche occasioni create., con l’aggravante di avere giocato fino al 93’, mentre Dybala è stato sostituito dopo il primo tempo. I problemi della Juventus, però, nascono dal centrocampo dove nessuno dei tanti giocatori impiegati da Pirlo ha la classe dei campioni del passato.con la personalità di Ribery e la freschezza di Vlahovic, senza andare mai in affanno nemmeno quando Cuadrado, il migliore dei bianconeri, prova a scuotere con le sue accelerazioni gli ormai ex campioni d’Italia.Pirlo inizialmente schiera per la prima volta De Ligt, Bonucci e Chiellini nella ritrovata difesa a tre, ma soprattutto rilancia Dybala e Ronaldo in attacco, con un centrocampo a cinque in cui Ramsey sta prevalentemente al centro affiancato da Rabiot e Bentancur con Cuadrado e Alex Sandro esterni.nella propria metà campo. Sembra una prova di forza e invece è soltanto un’illusione, perché dopo dieci minuti un passaggio errato di Ronaldo dà il via al gran primo tempo della Fiorentina.Iachini non può contare sullo squalificato Bonaventura e questo si sapeva. La sorpresa, quindi, è l’impiego di Igor preferito a Biraghi sulla fascia sinistra per frenare le discese del suo dirimpettaio Cuadrado, in un centrocampo a cinque in cui Venuti è l’altro esterno sulla destra, con Pulgar centrale tra Amrabat e Castrovilli, davanti alla consueta difesa a tre formata da Milenkovic, Pezzella e Caceres.sul pallone perso dal numero 7 bianconero e vola indisturbato verso Szczesny, costretto alla prima uscita d’emergenza. E’ il segnale che la Fiorentina c’è e non a caso i viola collezionano tre angoli consecutivi, sfiorando il gol con Milenkovic e soprattutto con Pulgar la cui conclusione deviata da Bonucci sbatte sul palo, tra la sorpresa di Szczesny che si ritrova casualmente il pallone tra le mani.. L’arbitro Massa non fischia subito il rigore ma dopo aver rivisto le immagini sul monitor, su opportuno richiamo del collega Giacomelli dal Var, indica il dischetto., firmando così il suo gol numero 17 in campionato di cui 5 su rigore.dove nessuno ha la qualità e il cambio di marcia per innescare le due isolate punte Dybala e Ronaldo. Improvvisamente, però, il primo lampo dell’argentino avvia un pericoloso contropiede con il tocco di Bentancur che liberamalamente l’unica palla gol della Juventus nel primo tempo.e i fatti gli danno subito ragione. Kulusevski rileva Bonucci, con Cuadrado arretrato a destra nella difesa a tre in cui De Ligt si sposta al centro, mentre, mal piazzato, sul palo opposto. Inutile, quindi, la contemporanea mossa di Iachini che toglie Venuti e inserisce Quarta in difesa, avanzando Caceres., ma prima Chiellini manca la deviazione su punizione di Cuadrado e poi Ronaldo viene anticipato dal bravissimo Milenkovic. La Fiorentina non si spaventa e appena può riparte, rendendo più equilibrata la partita, che prosegue con nuovi interpreti perché entrano McKennie al posto di Ramsey da una parte, Biraghi e Kouame al posto di Venuti e Rubery dall’altra. La Juventus ci riprova, sfruttando soprattutto la fascia destra sull’asse Cuadrado-Kulusevski.Reti: 30’ p.t. Vlahovic (F), 2’ s.t. Morata (J)Assist: 2’ s.t. Cuadrado (J)Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (1’s.t.Quarta), Amrabat, Pulgar, Castrovilli (39’ s.t. Eysseric), Igor (27’s.t. Biraghi); Vlahovic, Ribery (27’s.t. Kouame). All. IachiniJuventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci (1’s.t. Kulusevski), Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey (24’s.t. McKennie), Alex Sandro; Dybala (1’s.t. Morata), Ronaldo. All. Pirlo.Arbitro: Massa di ImperiaAmmoniti: 40’ p.t. Igor (F), 7’ s.t. De Ligt (J), 16’ s.t. Caceres (F), 43’ s.t. Biraghi (F)