Lanciato da Zdenek Zeman, con tanto di intervento della Juve che decide di regalarlo alla sua Primavera, Ferdinando Del Sole ora fatica a trovare spazio in Abruzzo. In stagione 10 presenze ma soli due gol, con 41 minuti collezionati nelle ultime 5. Classe '98, l'esterno offensivo napoletano sta faticano a far vedere quanto mostrato con il boemo.