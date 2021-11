In seguito al lancio della bottiglietta di ieri durante Lione-Marsiglia è arrivato il comunicato dei Bad Gones: i capi ultras del Lione che condannano fermamente il gesto. Queste le loro parole: ​"È con la massima fermezza che condanniamo il lancio di oggetti avvenuto ieri sera e in particolare quello del singolo, che non fa parte del nostro gruppo né degli abbonati, che ha raggiunto il giocatore del Marsiglia. Le indicazioni date ai tifosi durante ogni partita sono inequivocabili. Ci dispiace che atti individuali inaccettabili abbiano così tante conseguenze negative per il calcio francese, per tutte le sue componenti e per il nostro club in particolare. Continueremo a lavorare con l'Olympique Lione in modo che tali eventi non si ripetano".