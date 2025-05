Lancio di fumogeni in campo: Cosenza-Cesena sospesa per due volte in 20 minuti

Getty Images

Sospesa Cosenza-Cittadella. L'arbitro Prontera, dopo appena un minuto dall'inizio del primo tempo, è stato costretto a interrompere la partita del Marulla per un fitto lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi della squadra di casa, già retrocessa.

I tifosi del Cosenza non sono entrati allo stadio per protesta, ma hanno lanciato alcuni petardi e fumogeni in campo. Il gioco è ripreso al settimo minuto, con il Cesena che è passato in vantaggio al 14' con il goal di Simone Bastoni.

Al 19' poi, Prontera ha dovuto interrompere nuovamente il gioco per 5 minuti per un ulteriore lancio di petardi e oggetti in campo.