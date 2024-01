Lancio di oggetti durante Salernitana-Genoa: Retegui colpito all'orecchio

Gioia a metà per Retegui. Il centravanti del Genoa, a segno al minuto 13 della sfida contro la Salernitana, è stato infatti colpito da un oggetto lanciato in campo dalla tifoseria della Salernitana. L'italo-argentino è stato sfiorato sull'orecchio sinistro e al momento dell'esultanza si è accasciato a terra tenendosi con la mano la parte colpita.



Fortunatamente l'incidente non ha creato nessuna problematica ulteriore al centravanti, che dopo poco è tornato a giocare senza il bisogno dell'intervento dei medici. A margine dell'episodio, l'arbitro Orsato ha anche dovuto rimuovere dal campo altri oggetti piovuti dalla curva.