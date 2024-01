Lancio di pietre e snack: solo una multa per la Salernitana

Il casoinha calamitato le attenzioni per quanto riguarda le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 21ª giornata di Serie A, sanzionati i friulani con un turno a porte chiuse per gli insulti razzisti al portiere francese.- Attenzione però anche ai fatti accaduti in, che valgono una doppia sanzione per la squadra campana. Da una parte c'è il lancio di oggetti sul terreno di gioco, tra cui unaraccolta dall'arbitro Daniele Orsato e unoche ha colpito al collo, snack raccolto e ironicamente assaggiato da. Dall'altro, l'ingresso in campo di una persona non autorizzata che ha rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose.- Violazioni che sono costate alla Salernitana: due ammende distinte, una da 40mila euro per i primi fatti contestati e un'altra da 10mila per il secondo episodio, per unper avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive.per avere omesso di impedire l'ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose.