Lang, il pupillo di Maldini incanta contro la Juventus: rimpianto Napoli, cos'è successo a gennaio

. Perché proprio il 25enne nazionale olandese ha fatto la differenza nel doppio confronto con tanto die che ha fatto aumentare il rimpianto di chi, in Italia, non ha fatto abbastanza per acquistarlo nel recente passato.

Noa segna e fa segnare, i numeri parlano da soli: 8 assist e 5 gol nell’attuale Eredivisie, 1 gol e 2 assist in Champions League. Punta l’uomo e lo salta, sempre. Un’ala vecchia scuola che può fare la differenza se messo nelle migliori condizioni.lo ha liberato da compiti difensivi perché da lui vuole solo che liberi il suo talento nella metà campo avversaria. E proprio il tecnico olandese, ovvero il doppio delle cifra sborsata dal club di Eindhoven per acquistarlo dal Bruges nell’estate del 2023. Erano i giorni della difficile ricerca azzurra di un sostituto all’altezza di Kvaratskhelia, passato al PSG di Donnarumma e Luis Enrique.

- Tra gli obiettivi futuri di Lang c’è quello di giocare nel campionato solo sfiorato negli anni scorsi. Non solo il Napoli, infatti, ci aveva prova per il numero 10 del Psv:. Una convinzione figlia delle tante partite osservate di quel Bruges protagonista di una grande avventura in Champions League grazie alla straordinaria intesa tra l’olandese e De Ketelaere. L’area scouting, però, preferì puntare su Charles perché era un profilo meno problematico dal punto di vista caratteriale.