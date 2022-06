Intervistato nel post partita della sfida vinta dalla sua nazionale contro il Galles in extremis, Noa Lang è tornato a parlare delle dichiarazioni al veleno sul calcio belga che aveva fatto nei giorni scorsi e in cui disse che "il calcio belga piangerà quando non sarà più al Bruges".



Ieri ha rincarato la dose. "Per me quella di oggi è stata un'occasione per mettermi in mostra contro un avversario tosto. Chiaramente non è stata la mia miglior partita. Ma abbiamo vinto ed è quello che conta. Molte persone possono ridere delle cose che dico. Io sono così. Sono un po' uno showman. Come ho detto, sono me stesso e dico quello che penso. Sarebbe noioso se tu non potresti essere te stesso, vero?!".