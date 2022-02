La, da un mese e mezzo, ha un nuovo presidente. Si chiama Marco, è un volto noto tra i tifosi blucerchiati che ne hanno apprezzato subito sobrietà e stile. "Non pensavo di diventare presidente, mi sarebbe piaciuto rientrare in qualche forma come dirigente della Sampdoria. A dicembre è arrivata la telefonata per farlo. Con qualche riserva, cercando di capire cosa voleva dire," ha detto a Primocanale l'ex difensore. "C’erano altri candidati in corsa; poi ho ricevuto la telefonata di Vidal che mi ha informato di essere diventato presidente della Sampdoria. Non sapevo chi fossero i miei competitors".Lanna adesso dovrà occuparsi del capitolo cessione, e lo farà nella maniera più agguerrita possibile: "" conferma il presidente. Recentemente, Lanna si è anche concentrato sul capire le ragioni alla base della disaffezione dei tifosi allo stadio: "Ho voluto unper capire le ragioni del distacco e spero di avere la possibilità di cambiare le cose".Il suo primo impegno da presidente è stato gravoso. Prima ha dovuto convincere Giampaolo, poi esonerare D'Aversa. ", ma si vedeva che era contento di rientrare in una società e giocatori che conosceva già e in una sfida da subentrante, cosa che non gli era mai capitata. Con una squadra che deve lottare per non retrocedere; adesso ripropone il 4-3-1-2, era difficile fargli la squadra su misura. Nelle varie chiacchierate l’ho trovato. Finite le trattative l’ho trovato entusiasta, con carica, un valore aggiunto anche per noi, era contento di rimettersi in pista"."L’esonero di D’Aversa è avvenuto dopo Torino, credo che il mister abbia lavorato in situazione complicata,, l’ho ringraziato per il lavoro fatto, un grande signore. La comunicazione l’ho fatta io e non è stato facile… Dovevamo dare una scossa. La squadra sembrava avesse perso l’impeto e la voglia di correre su ogni pallone".Lanna ha parlato anche di: "Sta facendo cure e terapie, speriamo di rivederlo qui, per questa stagione non so se riusciremo a rivederlo, spero possa ritornare presto tra noi. È mancato tanto nella fase iniziale di campionato; un giocatore che può ancora crescere".Obiettivo salvezza? "Ho visto una squadra compatta, a lottare su ogni pallone, la voglia di correre e con la qualità che abbiamo,, anche se il campionato italiano è complesso. La salvezza è alla nostra portata" conclude.