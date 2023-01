Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport prima della partita di campionato contro l'Udinese: "Ci mancano i gol? A Empoli abbiamo creato tante occasioni da gol. La squadra ha reagito nel 2023 con voglia di lottare, ovvio che serva più cattiveria sotto porta, e non solo con i due attaccanti ma anche con gli altri reparti. Mi sembra si sia ritrovato un equilibrio, ora dobbiamo concretizzare. I tifosi ci hanno sempre appoggiato, anche in trasferta, devo solo ringraziarli e i giocatori devono attingere da loro per trovare la giusta carica".