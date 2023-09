"Ciao a tutti ho visto che è uscito il cast completo di Ballando con le Stelle, ma Milly ti sei dimenticata di me! Perché quest'anno ci sarò anche io. Ci vediamo prestissimo a Roma, nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo".



Con questo video messaggio la bellissima Wanda Nara, moglie e agente dell'ex attaccante dell'Inter e oggi al Galatasaray Mauro Icardi, ha confermato la sua presenza all'interno del celebre dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.



Un ritorno in pianta stabile in Italia quindi per la showgirl argentina dopo che a lungo quest'estate suo marito è stato accostato in sede di mercato a Juve, Roma e Milan salvo poi rifirmare con il club turco. Ecco il video dell'annuncio e altre foto della splendida Wanda nella nostra gallery.