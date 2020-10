Torinese di sangue siculo, juventino. Davide Lanzafame, nonostante un provino col Toro da bambino, è cresciuto nel vivaio bianconero. Passato pure attraverso paragoni importanti con Cristiano Ronaldo, non è riuscito però ad affermarsi alla Juventus. Per trovare la sua dimensione, si è spostato dalle sponde del Po e dei suoi affluenti a quelle del Danubio. E che dimensione! Nella splendida Budapest, negli ultimi 4 anni, ha vinto due campionati e una coppa d'Ungheria ed è stato due volte capocannoniere del campionato. Ha fatto ciò con due squadre storiche della capitale magiara, la Honved e il Ferencvaros. Già, quel Ferencvaros che la Juve inconterà nei gironi di Champions League.



Davide, con la maglia biancoverde del Ferencvaros hai vinto il titolo nazionale nel 2018-2019 da capocannoniere, al primo anno di Rebrov da allenatore. Ci racconti quella esperienza?



Bellissima soddisfazione, ricordo quell'annata con grande affetto. Fu pazzesca, formidabile, piena di ricordi emozionanti. Più in generale, in Ungheria ho vissuto 4 anni splendidi, sempre in doppia cifra. Il calcio ungherese è in espansione dal punto di vista economico, è uno dei pochi campionati solidi a livello finanziario, e non è poco considerando il periodo storico. E la Nazionale, guidata da Marco Rossi mio primo allenatore alla Honved, sta facendo bene. Molti non conoscono questo Paese, ma poi quando vengono dicono che è magnifico. E Budapest è una città dove si vive sicuri, con una buonissima qualità della vita. Con la mia famiglia andremo a stabilirci lì.



